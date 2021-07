Tanja Žagar drugič mamica, znano ime novorojenčka

Čakanja je konec:je rodila., prvorojencu Tanje in, ki bo oktobra dopolnil štiri leta, se je pridružila sestrica, poroča Radio Rogla. Deklico, ki je na svet prijokala v ponedeljek, so poimenovali. Govorice, da je Tanja noseča, so se pojavile v začetku leta, da v njej raste novo bitje, pa je potrdila konec februarja.Tanja je še pred nekaj dnevi na spletnih omrežjih vprašala, kateri dan si bo dete izbralo za svoj rojstni dan. Odgovor je prišel kmalu. Tanja, ki je pred leti zmagala tudi v plesnem šovu Zvezde plešejo, je hčerkico povila dobra dva tedna zatem, ko je dopolnila 39 let. Miki, ki je tudi njen menedžer, pa ima iz prejšnjega zakona ztri otroke.