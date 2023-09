Tanja Žagar delila spomin: Bila sem v solzah, oče se je zelo prestrašil

V petek je v šolo stopil tudi prvorojenec Tanje Žagar Karl. Ob tem lepem dogodku se je Tanja spomnila na svoje šolske dni in s tem na svoje prve slabe ocene.

»Pa je šel v petek prvič v šolo tudi naš prvošolec. Občutki ob tem so bili res lepi. Še lepše pa je že dva dni poslušati vprašanje: 'Mami, pa kdaj grem lahko spet v šolo?' Hja, naj tako tudi ostane,« je zapisala, a s tem si ne dela utvar, da bo vedno vse lepo v šoli.

Spomnila se je na neprijeten dogodek, ko je v šolsko redovalnico dobila svojo prvo nezadostno oceno. »Ker sem bila sicer pridna učenka, me je to (prvi cvek) seveda zelo užalostilo in s krokodiljimi solzami v očeh sem komaj čakala, da pridem domov in to svojo veliko žalost delim s svojima staršema. Doma me je pričakal oče, ki se je zelo prestrašil, ko me je zagledal vso iz sebe. V joku sem mu komaj razložila, kaj se je zgodilo, on pa je počepnil k meni, me objel in mi rekel: 'Ja pa Tanjči, zaradi enega cveka se pa že ne bomo vznemirili! Tudi cvek je treba kdaj dobiti. Jaz točno vem, da boš ti to en, dva, tri popravila. In ker je treba tudi prvi cvek proslaviti, se greva zdaj vozit z motorjem, počakava mami, da pride iz službe, potem pa gremo vsi skupaj na sadne kupe.«

Tanja pravi, da očetova reakcija v njej ni spodbudila želje še po več slabih ocenah. »Sem se pa v tistem trenutku, pa čeprav sem bila še deklica, odločila, da bom nekoč tudi jaz s svojimi otroki ob sadnih kupah proslavljala njihov prvi cvek, tako kot sta to z menoj počela moja zlata starša,« je zapisala in zaželela vsem šolarjem in učiteljem srečno v novem šolskem letu.