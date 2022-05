Tanja Vidic Goršak: Njena koleraba je bila večja od sosedovih

Epidemija je dodobra zarezala tudi poslovno pot glasbenikov in voditeljev. Dolgoletna voditeljica in radijka Tanja Vidic Goršak ni izjema. Vajena je bila namreč hitrega tempa, saj v zadnjih 10 letih skoraj ni minil konec tedna, da ne bi stala na odru. Med drugim je povezovala prireditve, kot so Slovenec leta, Revija narodnozabavnih ansamblov, Pod mengeško marelo, Šopek za mami, Gašperjev Miklavž ter razna tekmovanja harmonikarjev. Pred dobrimi tremi leti pa se ji je življenje spremenilo, saj je postala mamica in še bolj zacvetela. Po porodniškem dopustu je že začela pogrešati odre, vendar je zaradi epidemičnih razmer je na njih stala le tu in tam. V letošnji pomladi pa se je vrnila v velikem tempu. V enem samem vikendu smo jo videli tako v Kostrivnici kot v okolici Ljubljane. Povezovala je namreč koncert harmonikarja Tonija Sotoška in koncert Simona Bučarja in njegove glasbene šole, s katerima so že uigrana ekipa. Poleg tega so jo povabili v njej ljubo Izolo, kjer je nekaj časa tudi živela, da je povezovala Velikonočno prireditev.

Tanjo vidimo na mnogih odrih. FOTO: Osebni arhiv

Že kmalu jo čaka vodenje koncerta glasbene šole iz Polzele, kjer zadnje leto in pol živi z družino. Njeno največje veselje je vodenje oddaje Dobro jutro na velenjski televiziji, kjer se je z ekipo odlično ujela. Pravi, da je recept za priljubljenost med organizatorji in voditelji prireditev dobra volja in pozitivna energija. V prostem času, ki ga ni na pretek, pa rada vrtička. »Živimo na podeželju, zato imam možnost pridelovanja domače zelenjave in mnogih drugih ekodobrot. Še kak teden in bo sirup iz smrekovih vršičkov, ki mu dodam tudi med, pripravljen,«, je povedala Tanja. Že lani je bil njen vrt zelo bujen, koleraba večja od sosedovih ter jagode velike in sladke, da se lahko z njimi sladkajo njen sinko in vsi okoliški otroci.