Tanja Skaza se je odzvala na negativne komentarje pod objavo o deklici

Pisali smo, da so se na podjetnico Tanjo Skaza, ki s knjigami in z napotki osvešča ženske o osebnih spremembah in uresničevanju lastnih želja, letele številne kritike ob objavi fotografije 2,5-letne deklice s promenade v Budvi, ki prosi za denar. Fotografijo je objavila, pod njo pa med drugim zapisala, da se je »deklica odločila za to pot, ker očitno zmore in je to njeno poslanstvo«. Dodala je sicer tudi, da je deklico objela, se pogovarjala z njo in ji dala denar, a so v objavi mnogi videli negativno konotacijo zapisanega.

Pozneje je pojasnila, da je bila v črnogorskem mestu Budva sedem dni. »Velika večina ljudi se je sprehajala mimo punčke in podobnih otrok in jih niti ne pogledajo, tudi Slovenci. To je šele grozljivo. Srce se ti para, ko to vidiš. Da ni vredna niti pogleda, kaj šele sočutja. Vsak dan sem pokleknila zraven nje. Ljudje pa so hodili mimo. Nato sem podelila, da sem jo objela, da se mi srce para,« je dejala. Kot pravi se lahko iz negativnih komentarjev sklepa, »kako naše misli odreagirajo, če sami sebe ne maramo«. Dodala je, da ne glede na to, kaj bo napisala ali povedala, bo vsak razumel po svoje.

Prosili smo jo za dodatno pojasnilo, kaj je mislila z zapisom, da je deklica sama izbrala to pot, in kako se odziva na negativne komentarje. Njen zapis, ki ga je objavila pod facebook objavo, objavljamo v celoti.

»To bom napisala zaradi moje ljubeče družine, mojih čudovitih prijateljev, strank in seveda vseh zlatih oseb, ki so želele pojasniti, kaj sem s tem mislila in za moje najbližje čutim, kako trpijo, ko prebirajo takšne komentarje. Koliko lahko človek prizadene z enim komentarjem, lahko samo oseba z zaprtim srcem ostane imuna na to. Kot sem ozavestila iz marsikatere knjige in tudi raznih obredov, si starše izberemo sami, kar pomeni, da si je deklica te starše izbrala sama. Tako, kot sem si jaz mojo mami, moja tajnica svojo in tako naprej. Če iz mojega komentarja niste čutili žalosti, zgroženosti in bolečino, potem nimam kaj dodati. Seveda sem tudi sama mnenja, da so takšnim staršem otroci sploh prepovedani in da je to res na najvišji ravni mučenja.

In še, da pridemo na ta svet ozdraviti naše lekcije iz prejšnjih življenj oz. jih sprejeti. To je marsikatera draga boginja pojasnila prav v komentarjih. Hvala vam drage .

Kako gledam na to, kaj se je dogajalo pod objavo. Vsak od nas samo služi ljudem in to je tudi moje delo, pomeni, da je moja izjava še za marsikoga nerazumljena in prebrana iz drugega zornega kota. V primeru, da bo še negativnih groznih komentarjev, je prav, da jo izbrišem. Zato, da ne hranim žalosti okoli sebe. Ker tisti, ki imate v sebi veliko jeze, sovraštva in predvsem agresije, boste tega še več dobili. Zakaj bi to dobili na mojem profilu?

Najhuje od vsega pa je, da so ti žaljivi komentarji od žensk, ki smo me tiste, ki gradimo odnose, sprejmamo drugačnost in ne sodimo. Me pomagamo odpirati srca drugim, ne ranimo ljudi s svojimi ranami in pomagamo.

Če želimo biti srečni in uspešni, je glavni pogoj, da ustvarjamo v našem umu pozitivne misli, ker vemo, da smo sami kreatorji svojega življenja. Ne sodim in sprejemam komentarje, kajti to kar ste napisali, ni moja bolečina, je samo zrcalo vaših ran.

Želim vam hvaležnosti in brezpogojne ljubezni. Tanja«