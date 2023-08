Tanja Skaza ponosna na svojega sina (FOTO)

Odnos v družini je eden najpomembnejših odnosov v našem življenju, zato si je zanj vredno vzeti čas. Tega se dobro zaveda tudi slovenska podjetnica, menedžerka in motivatorka Tanja Skaza, ki je pred leti stopila na pot osebne preobrazbe in svojo srečo našla takrat, ko je sprejela samo sebe in začela delati na sebi. Rada pove, da poslovni uspeh ne pogojuje naše sreče in da se je zanjo treba potruditi. Svojo srečo pa je našla tudi v družini, ki ji pomeni več kot karkoli drugega.

Tanja le redkokdaj objavi fotografije svojih dveh sinov, zato smo jo še z večjo radovednostjo vprašali, kaj so doma slavili pretekli teden, ko je na svojem instagramu objavila posnetke z zabave na domačem vrtu in fotografijo s sinom, ob kateri je zapisala »ponosna mami«.

Ponosna mama. FOTO: Osebni arhiv

Mama mu je organizirala »pool party«

»Gradnja odnosa s sinom Tijanom temelji na iskrenosti in svobodi. Ta teden praznujem svojo zgodbo, ker sem skozi leta vzgoje dveh sinov, spoznala, kako pomembno je z otrokom vzpostaviti globok odnos, ki temelji na iskrenosti, zaupanju, spoštovanju in svobodi otroka. Ta teden je Tijan praznoval svoj 19. rojstni dan in sem mu želela izkazati ljubezen z zabavo - 'pool party' (zabavo ob bazenu). To je moje delo. Biti tukaj za svojega otroka, poslušati ga, ga razumeti in mu dovoliti, da je samostojen. Otroci se učijo iz naših dejanj, ne besed. Zato je pomembno, da živimo tako, kot želimo, da živijo tudi oni. So naše ogledalo. Odnos z otrokom se ne zgradi čez noč, temveč zahteva nenehno delo, razumevanje in predvsem, ljubezen. Zame je starševstvo najlepša avantura, ki jo doživljam, če delam z odprtim srcem in umom,« nam je povedala Tanja.

Njen starejši sin Tijan, ki je torej te dni praznoval 19. rojstni dan, se je po končani gimnaziji vpisal na strojno fakulteto v Ljubljani. V kratkem pa praznuje tudi Tanjin mlajši sin Tristan, ki bo napolnil 15. let. In tudi zanj sta starša pripravila posebno rojstnodnevno presenečenje, saj bodo družinsko vsi štirje obiskali koncert Zdravka Čolića.