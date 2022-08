Tanja Skaza kot zaljubljena najstnica v objemu moža, s katerim sta raziskala tantro (VIDEO)

Podjetnica in motivatorka Tanja Skaza s svojim može uživa kot še nikoli. Na facebooku lahko vidite kar nekaj objav, kjer sta videti kot dva zaljubljena najstnika. Morda se skrivnost večne zaljubljenosti skriva prav v njeni nedavni odločitvi, da je dvanajsturni delavnik zamenjala za delo na sebi. Ves letošnji januar si je namreč vzela zase in za moža, s katerim sta poglobila odnos. »Prvič v življenju sem bila en mesec doma, da nisem delala. V tem mesecu sem se posvetila možu in tantri. To pomeni, da sva najprej odprla vse najine strahove, moje, njegove.«

Očitno se jima je delo na odnosu obrestovalo, saj sta spodnjem posnetku videti zaljubljeno kot še nikoli.

