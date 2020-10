Tanja Skaza brez sramu priznala: Astrološke karte za zaposlene

Tanja Skaza, direktorica družinskega podjetja Plastika Skaza, vodilnega slovenskega podjetja v predelavi in oblikovanju plastičnih mas, že vrsto let kraljuje na lestvici najbolj uspešnih podjetnic pri nas. V ponedeljkovi oddaji Dobro jutro je razkrila veliko podjetniško skrivnost, s katero uspeva v poslovnem in tudi zasebnem svetu.



Beseda je tekla o astrologiji, horoskopu in numerologiji in Tanja je priznala, da že nekaj let zaupa astrološkim napovedim ter na podlagi teh sprejema tudi nekatere poslovne odločitve. Vsako leto da izdelati tudi osebno astrološko karto in karto za podjetje. Povedala je tudi, da vsakemu zaposlenemu ponudi možnost izdelave astrološke karte, saj tako lahko vidijo, ali imajo enako vizijo oziroma poslanstvo.



​Velik poudarek pa znana podjetnica daje tudi numerologiji in veliko svojih poslovnih odločitev tudi numerološko preveri.