Tanja Ribič žaluje. »Zbogom, Bibi moj«

Igralka Tanja Ribič se je konec meseca marca podala novim izzivom naproti, saj se je njeno ime pojavilo na listi stranke Resnica Zorana Stevanovića, ki se na evropske volitve podaja z nekaterimi znanimi obrazi. Ribičeva bi kot »kulturnica in borka za pravičnost lahko prispevala k razvoju bolj vključujoče in pravične evropske družbe«.

S soprogom Brankom Đurićem - Đuro nista le med najbolj prepoznavnimi in ustvarjalnimi zakoncev pri nas, temveč sta tudi izjemno srčna, odprta in zabavna človeka, ki vedno in povsod poskrbita za smeh in dobro voljo. Tanjo tudi vsi poznamo kot veliko ljubiteljico živali in srčno borko za njihov lepši vsakdan.

Žal je tokrat Tanja s sledilci na družbenih omrežjih delila žalostno novico, ob fotografijah je namreč zapisala: »Zbogom, Bibi moj. Poljubčkaj mi Mikija.«

Pod objavo so se usuli komentarji s sožalnimi izreki in spodbudnimi besedami.

