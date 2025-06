Tanja Ribič z leti spremenila življenjske nazore, postaja konservativnejša (VIDEO)

Igralka Tanja Ribič je razburkala družbena omrežja. Pod njeno objavo istospolnega para iz Združenih držav Amerike, ki sta priredila zabavo za njuna otroka, ki sta praznovala prvi rojstni dan, se je usul plaz komentarjev sledilcev. Tanja je namreč zapisala, da od korone naprej ve, da se v strup preobrača vse, kar srce si sladkega obeta.

V videu imata istospolna partnerja v naročju vsak po enega otroka. Zanju sta organizirala prvo rojstnodnevno zabavo, dom pa okrasila z baloni. Kaj je igralko, ki je vajena hollywoodskega glamurja tako zmotilo, da je čutila, da si je zataknila zanko?.

»A sem se za to borila, ko sem se pred leti zavzemala za možnosti posvojitve istospolnih partnerjev?! Takrat sem resnično verjela, da je dovolj samo ljubezen … Od korone naprej pa vem, da se v strup preobrača vse, kar srce si sladkega obeta … V celofan zavite ideje nam preko vseh možnih kanalov tlačijo v glave. Vse za neko višje dobro, vse za skupnost, za ljubezen … Na koncu pa sebi natakneš zanko. Pa nam je lepo povedal Prešern.«

Pod objavo so se zvrstili mnogi komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Ah ... Povsod so ekstremni primeri. In le ta v posnetku je res ekstremen. Ampak ne predstavlja večine. Padate na neke bolne populizme. Ta posnetek NE predstavlja večine, pa kaj vam je? Saj niste izgubili kompasa ... ali pač? Predvsem zelo veliko ekstremizma je v heteroseksualnih družinah, torej kot 'normalnih'. Kaj za hudiča pa je normalno? Kdo lahko to določi? Normalna versko fanatična familija, kjer ne manjka alkoholizma, mogoče kakšen stric ali pa župnik milo rečeno 'šlata' otroke, doma, pri verouku ... Psihično nasilje, patriarhat ... Mah ... Tale objava ni nič drugega kot novo spodbujanje sovraštva do večine homoseksualnih parov, ki živijo popolnoma normalno. Hvala, Tanja ...«

»Kaj ste se borili, ste mar stali na barikadah? Nerelevantno objavljanje posnetkov nekje iz sveta, že povedano to sta neka 'fancy' frizerja, sestra mu je rodila otroka. In kaj bomo? Meni tudi nista všeč, pa kaj naj? Pač denar sveta vladar, za denar se bo vedno našla nadomestna mati, pri nas verjemite, ni šans za posvojitev dojenčka, še za hetero pare ne, zelo redko. Tako da to skakanje v zrak je brezpredmetno. In nikar ne enačite vseh istospolnih ljudi, da so take maškare. Raje se zavzemajte za rešitev romske problematike, mnogo premalo se govori, da je tam normalno, da 13 letne rojevajo. A to pa ni pedofilija? Pa dojenje psa je tudi normalna kultura?«

»Upam si trditi, da se s tem otrokom ravna lepše in da bo bolje vzgojen kot marsikateri otrok iz tradicionalne družine. Svetujem vam, da zaprete svoje socialne kanale, ker od korone dalje širite same neumnosti in sovraštvo, ki jih raje zadržite zase, saj družbi prav nič ne pripomorejo.«

»O tem bi morali odločati izključno tisti, ki so odraščali brez staršev, v sirotišnicah, pri skrbnikih in posvojiteljih in na lastni koži izkusili masakre in zlorabe. 100 % bi vas vse odločevalce vsaj pozaprli za 15-20 let zaradi masakrov in uničenega ne le otroštva ampak celega življenja, ki ste (nam) ga povzročili (država, sodišča, CSDji, Inšpektorat, Ministrstva (ki ne le ne ukrepajo ob zlorabah, ampak storilcem pomagajo ostati nekaznovani in zlorabljati naprej, še druge !!!!). Vključno s plavci ki ob naznanitvi ne le ne ukrepajo, ampak se izživljajo nad žrtvijo !!!!«

»Gospa Tanja ... Ste se oglasili ob tisočih primerih pedofilije v cerkvi, takrat mogoče, ko je župan Dornave iz SDS na randi s 14-letnikom prinesel lubrikant, dekico in alkohol ali takrat, ko so odkrili, da je pater Rupar posiljeval nune itd.? Če ste se, se opravičujem. V primeru, da se takrat niste, pa bi bilo bolje, da se tudi sedaj ne bi.«

»Vsak ima pravico do svojega mnenja. Ampak metati vse v isti koš? Dej no Tanja mislim, da tale tvoj post ni ravno ogledalo LGBT skupnosti.«

»Meni je to odvratno in bi z zakonom prepovedala. Ubogi otroci ob takšnih izrodkih.«

»Jaz pa ne razumem. Zakaj so bogi otroci? So mučeni? Ni videti? So podhranjeni? So, ranjeni, se strelja na njih? Ubogi otroci so v Gazi. Ker pa ti osebi odstopata od povprečja pa še ne pomeni, da sta ali bosta slaba starša. Kot ne pomeni, da so dobri starši ti, ki so v celoti povprečni in sodijo vsaj na videz v vse okvirje. Nihče pa ne ve, koliko gorja se skriva za štirimi stenami.«

