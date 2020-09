Tanja Ribič spregovorila o poroki: Mnogi niso verjeli v to ljubezen (FOTO)

Igralkaje na facebooku objavila poročno fotografijo. S soprogomsta te dni praznovala 22. obletnico zakona, Tanja pa je vsem sporočila, da ji Branko pomeni vse na svetu.»Danes slaviva 22. obletnico skromne skrivne poroke. Čeprav, kot je razvidno po prisotnosti, sva bila v zvezi že dlje časa. Mnogi niso verjeli v to ljubezen. Mnogi so se zgražali zaradi nacionalnosti ... Vedno sem bila in sem se vedno pripravljena se boriti za ljubezen, za ljubljene in šibkejše. In za lepšo prihodnost!« je sporočila Tanja.Na fotografiji par pozira ob poročni torti, z njima pa je tudi njuna starejša hči Zala, ki je bila takrat stara tri leta. Njuna druga hčerkase takrat še ni rodila.Branko in Tanja sta v zakonu od leta 1998, iskrica pa je preskočila, ko je Branko gostoval v gledališču. V enem od intervjujev je Branko povedal, da sta se trudila, da mediji ne bi izvedeli za poroko.