Tanja Ribič skače od veselja, prihaja velik trenutek

Netflix je ustvaril najstniško serijo s pridihom drame. FOTO: NETFLIX

Danes na male zaslone izjemno priljubljene platforme Netflix prihaja serija Zero Chill, ki govori o umetnostni drsalki, ki se je morala zaradi dvojčkove hokejske kariere na vrat na nos iz Kanade preseliti v Veliko Britanijo in za sabo pustiti vse, za kar se je leta trudila. Netflix jo je opisal kot najstniško serijo s pridihom drame. Ustvarjalci so pred časom za snemanje angažirali tudi našo igralko, ki se je lani zavila v molk, saj zaradi pogodbe ni smela govoriti o tem, kakšno serijo snema in o čem govori, zdaj pa je jasno, da njena vloga ni zanemarljiva. Ribičeva upodablja lik z imenom Elina Hammarstrom. Tanja je začela snemati lani pozimi, a se je morala marca tik pred zaprtjem države z Otoka vrniti domov. Delo so nadaljevali poleti, igralka pa je priznala, da ji je bilo v veliko čast, ko so ji ponudili vlogo.»Isti trenutek sem se začela zavedati, da je to velika odgovornost. Nisem imela časa za nič drugega, saj sem se pozno pridružila projektu, poleg tega sem imela tudi prej veliko obveznosti,« je povedala o svoji vlogi v seriji. Posneli so 10 epizod, Tanja pa igra enega od glavnih likov. Kot pravi, je nadaljevanka namenjena mlajši generaciji. »Dogaja se v glavnem na drsališču, kjer se sanje mladih drsalcev gradijo, uresničujejo in rušijo. Doslej nisem znala drsati, a sem se morala naučiti. V glavnem pa so vsi igralci, razen mene, tudi vrhunski drsalci.« Dodala je, da ji laska, da je vlogo dobila kljub temu neznanju.