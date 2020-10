Tanja Ribič ogorčena: Ali ne spominja to na čustveno izsiljevanje?

je zadnje dni pogosto v središču pozornosti, a ne zaradi svojih igralskih podvigov, ampak zaradi svojega nasprotovanja nošenju mask . V nedeljo je bila gostja oddaje Vikend paket na RTV Slovenija, kjer je gostoval tudi reperin dvignil veliko prahu, ker je sicer nosil masko, a je bila ta na sredini izrezana V ponedeljek, ko je stopil v veljavo odlok vlade, da nošenje zaščitnih mask ni več obvezno, se je Tanja ponovno oglasila na facebooku, in sicer z vprašanjem profesorju z ene ljubljanskih gimnazij. »V petek mi je potožila petnajstletna gimnazijka, da ji je profesor rekel, da bo zaradi nje umrl njegov oče, ki je zbolel za rakom, po tem, ko je rekla, da ne bi imela maske, ker jo izjemno težko prenaša. Zanima me, kako pa kaj danes? Danes so spet vsi brez mask. Je to potemtakem govoril vsem učencem? Ali ne spominja to na čustveno izsiljevanje?«Pod Tanjinim zapisom se je zvrstilo nemalo komentarjev, mnogi se strinjajo z njo, nekateri pa opozarjajo, da nošenje maske res varuje predvsem tiste, ki so bolni oz. imajo slab imunski sistem.