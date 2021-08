Tanja prvič na sprehodu z drugorojenko

Žagarjeva na sprehodu z malo Marino FOTO: Instagram

Iz srca hvala Porodnišnici Ljubljana za nepozabne tri dni, ko spet skupaj smo bili.

Kot strela z jasnega je pred dvema tednoma v javnosti odjeknila novica, da je priljubljena pevkapovila svojega drugega otroka. Zsta se po dečku, ki se jima je rodil konec leta 2017, razveselila hčerkice, ki sta ji nadela nadvse ljubko ime –Njunemu prvorojencu se je tako izpolnila srčna želja, saj je vso nosečnost mamici prigovarjal, da si želi imeti sestrico, očka in mamica pa sta presrečna, da je deklica zdrava. Tanja je veselo novičko potrdila na svojem profilu na instagramu, na katerem je objavila tudi prvo fotografijo s sprehoda.»Pred štirinajstimi dnevi, 19. 7. 2021, sem v svoje življenje še en najsrečnejši dan dodala, saj je na svet naša srčica Marina priplesala. Zdaj že prave ženske debate imava, najraje pa se s starejšim bratcem in atijem crkljava. Iz srca hvala Porodnišnici Ljubljana za nepozabne tri dni, ko spet skupaj smo bili,« je Tanja v rime strnila svoje občutke, oboževalci in oboževalke pa so ji iz srca čestitali. Ali je to njen zadnji otrok, ni povsem jasno, saj je pred kratkim priznala, da si želi imeti veliko družino, pravzaprav kar pet otrok.