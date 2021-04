Tanja prejela dramatične posnetke: Vsi to počnemo

Laura Beranič je nase opozorila tudi s tem, ko je Gregorju prinesla krono, da jo je »okronal«. FOTO: Instagram

se je v samo nekaj dneh od predvajanja prvih dveh oddaj resničnostnega šova Sanjski moški zapletla v spor z nekaterimi najbolj znanimi slovenskimi spletnimi vplivnicami. Temperamentna Štajerka se je najbolj obregnila ob Cool Mamicitooin. Zadnja je pojasnila svoje komentarje o tekmovalkah v šovu pa tudi o sanjskem»Veliko ljudi mi je poslalo te dramatične posnetke, kjer me omenjena kandidatka 'pošola' o odnosu do kandidatk,« pravi Tanja in dodaja, da se ji niti najmanj ne da na instagramu označevati ljudi in se prepirati na osnovnošolskem nivoju. »Ne nazadnje je komentiranje takšnih šovov tisto, kar jih naredi dodatno gledane. Vsi to počnemo. Sanjski moški je odlično zastavljen in to ravno zaradi izbire teh kandidatk. Ne nazadnje je celo po samem Sanjskem moškem cela oddaja namenjena prav komentiranju. Ker to je tudi bistvo, z resničnostnimi šovi se zabava ljudi. In ne vem, kaj druga se bi naj komentiralo. Odlično vodenje, krasen kavč, izbor šampanjca ali pač to, da nekdo prinese moškemu ob prvem srečanju krono? Na televiziji?« pojasnjuje komičarka izbiro svojih besed, ki jih je namenila šovu.Tanja dodaja, da je absolutno proti komentarjem, ki so na ravni žaljenja videza osebe ali njegovega intelekta. »A če se pokomentira dano situacijo v sklopu ironije z izrečenim, pa v tem ne vidim nič spornega. Tako da verjamem, da si ljudje, ki se javno izpostavimo, želimo določeno mero pozornosti, je pa treba pri tem vedeti, da bodo naša dejanja odločala, kakšna bo ta pozornost v večji meri. In da se bodo vedno pojavili tisti, ki jim ne boš všeč oziroma ki se jim bo tvoje obnašanje zdelo zanimivo. Divje si želim, da ljudje najdejo malo samoironije. Sploh pri zadevah, ki niso življenjskega pomena.«Tanja je očitno užalila Lauro s svojim zapisom, da je Gregor res sanjski »dasiravno se zdijo nekatere kandidatke bolj nočna mora. In ne, od tebe ne bom zahtevala krone.« Kot je znano, je Laura na prvo srečanje z Gregorjem prinesla krono, da ji jo je dal na glavo.»Kaj menim na komentiranje teh ful, ful zrelih mamic, blogerk in tudi gospodične/gospe Tanje Kocman, ki mimogrede s svojimi objavami na instagramu, ne vem, ali javno osvaja Gregorja ali se norčuje iz same sebe. Meni se to zdi neprimerno,« je pred dnevi dejala Laura. Nadaljevala pa: »Tanja, ker se očitno norčuješ iz mene, ker si se ob mene tako spotaknila, te vprašam, zakaj potem, če si tako pametna, zrela, nedotakljiva, ne delaš več na Radiu Center. Zakaj ti je treba sploh komentirati neznance in objavljati 'storije'? Ti je res tako tečno v življenju, nimaš česa pametnega delati?«Tanja pa je potrdila, da se ji Gregor zdi simpatičen fant, »izjemno prijazen in z veseljem ga povabim na kavo, sendvič ali na Pekrsko gorco.«