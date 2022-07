Tanja Kocman se skriva za očali

O tem, da se je stand up komičarka in radijska voditeljica Tanja Kocman sredi julija poškodovala, smo že pisali. Tanja pa še kar ne more pozabiti neljubega dogodka, ki ji bo po vsej verjetnosti pustil sledi na obrazu za vedno.

Zdaj ko je oteklina uplahnila in modrica izginila, so tudi šivi skoraj nevidni.

»Še nekaj časa ne bom igrala odbojke ali šla na piknik,« zdaj že v smehu pove Tanja, ki ji je poškodba prinesla kar šest šivov. »V bistvu mi je počila koža na ličnici in nad očesom – na veki. Oboje je bilo treba šivati. Oko je na srečo nepoškodovano, samo popokane žilice so močno obarvale beločnico. Takrat sem odpovedala dopust, ker sem bila podobna zombiju, kasneje pa sem vseeno odšla na Krf in se skrivala za očali.«

Tanja ni bila kaj dosti jezna na povzročitelja nesreče: »Zelo se je opravičeval. Pa saj ni zanalašč, ampak vseeno bi ga nekam poslala. Ni kaj, se zgodi. Zdaj je oteklina že uplahnila in modrica skoraj izginila. Sem pa vesela, da so mi res lepo zašili, tako da se minimalno pozna. Čez par tednov sploh več ne bo sledu, mislim. Tako da vsa čast mlademu zdravniku iz Maribora.«