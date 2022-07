Tanja je nekdaj redno objavljala fotografije, na katerih je bila natrenirana, danes pa priznava

Nekaterim je naravno dano, da so z malo truda uspešni pri krotenju kilogramov ali pa da se jih maščoba prijemlje na pravih mestih. A nimamo vsi te sreče in zato se pogosto zatekamo k raznim dietam in vadbam, pri katerih včasih tudi pretiravamo.

Redno se je z vadbami na spletnih omrežjih kazala tudi Tanja Balabanić, ki smo jo spoznali v šovih Bar in Kmetija. A danes ni več tako. Svojim sledilcem je priznala: »A mislite, da sem bila bolj srečna, ko sem bila cela natrenirana? Ne! Tudi zdaj sem srečna s parimi kilogrami več in s celulitom. Ni važno, kako si videti, važno je, kako se sam pri sebi počutiš. Imejte se rade, vsak dan se objemite in si povejte, da ste lepe in se obožujete.«

K temu jo je spodbudila neka objava, v kateri se je avtorica razpisala o razvpiti Marilyn Monroe: ni imela zategnjenega trebuha, njena stegna so se dotikala, njene roke niso bile suhcene, njene prsi niso bile impresivne in imela je strije. »Znana je kot ena najlepših žensk v zgodovini. Ženske, zato bodite samozavestne,« se zaključi objava.