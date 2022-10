Tanja in Miki ustvarila uvodno špico oddaje

Na Pop TV je prišla čisto nova oddaja Zelena dežela, ki ponuja številne praktične nasvete, kako lahko postanemo še bolj ekološko osveščeni. Voditeljski par sta simpatična Tanja Postružnik Koren, ki jo poznamo kot voditeljico šova Ljubezen po domače, ter dobro znani igralec in komik Matjaž Javšnik. Tanjo smo povprašali za koncept in namen oddaje:

Tanja in Matjaž se dobro ujameta, saj oba uživata v naravi. FOTO: Pop TV

»Zelena dežela je nova magazinska tedenska oddaja, v kateri z Matjažem odkrivava lepote Slovenije, spoznavava in predstavljava zanimive ljudi ter njihove običaje, z gledalci deliva nasvete, poudarjava pa tudi vse bolj potrebno trajnostno naravnanost. Npr.: kaj lahko naredimo za ohranjanje krajine in kako živeti v sožitju z naravo ali zakaj je narava naša najboljša učiteljica. Oddaja bo sledila letnim časom in opravilom, ki v tem obdobju zaznamujejo dogajanje.«

Izhodiščna točka oddaje je Kranjska Gora, kar obema voditeljema ustreza, saj sta tam kot doma. Matjaž pravi, da je to njegov drugi dom, saj vsako leto tam pripravlja filmski festival na mednarodnem nivoju. Tanja pa se je pred nekaj časa iz Ljubljane preselila v Kranjsko Goro. Oba imata zelo rada naravo, Tanja še posebej, saj so njene najljubše aktivnosti nabiranje gob, zelišč, kuhanje marmelade ter nabiranje in uporaba drugih vrtnih in gozdnih plodov.

Pesem Zelena dežela je uglasbil Miki Vlahovič. FOTO: Osebni arhiv

Z Matjažem sestankujeta kar na njenem velikem vrtu, na katerem stoji tudi pisan čebelnjak.

Tanja je za oddajo napisala tudi uvodno besedilo pesmi Zelena dežela, ki pa jo je uglasbil Miki Vlahovič. »Sodelovanje se je začelo tako, da me je Tanja poklicala in vprašala, ali lahko naredim še eno tako lepo pesem, kot je pesem skupine Victory 'Zelena dežela', za njeno bodočo oddajo, katere koncept bi bil obiskovanje in raziskovanje celotne Slovenije in njenih običajev. Pesem sem kar se da hitro spesnil in mislim, da sem sestavil kar lepo vižo, ki sem jo kasneje v studiu tudi zapel. Pesmica je napisana čisto na novo, a je vseeno nekaj podobne energije v njej kot v originalu,« je povedal simpatični Miki, ki mu je oddaja zelo všeč. »Koncept je luštkan, saj ko ravno misliš, da vse veš in si že vse videl, izveš kaj novega in zanimivega.«