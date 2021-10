Tanja in Đuro na letališču brez maske, tako so ju obravnavali

Tanja Ribič in Branko Đurić Đuro sta se znova podala v svet. Na instagramu sta objavila fotografijo z letališča, na njej pa sta bila v dolgi vrsti čakajočih edina, ki nista nosila zaščitnih mask.





Đuro in Tanja na letališču. FOTO: Instagram

Kot je znano, sta Tanja in Đuro že vse od začetka pandemije nasprotnika nošenja mask in zaščitnih ukrepov. A ko sta sporočila v naše uredništvo, zaradi tega nista imela nobenih težav. »Na letališču nama nihče ni nič rekel. Prijazno so naju pozdravljali. Na letalu nam je stevard ponudil masko in sva pogovorila z njim, pa naju je pustil. Opazila sva še en par brez, kar nekaj pa z masko samo čez brado,« je svoja opažanja strnila Ribičeva.Tanja nam je zaupala tudi, da sta se odpravila v London. A v nasprotju od lanskega leta, ko je tam snemala Netflixovo serijo Zero Chill, tokrat na Otoku nadaljevanko snema Đuro. »Popolnoma prost vstop sva imela in presenetljivo ozračje je tu,« je slovenska igralka navdušena nad Anglijo.