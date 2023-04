Tanja Fajon takole uživala na koncertu legendarnega bosanskega pevca (FOTO)

Sinoči je v polni areni Stožice nastopil legendarni bosanskohercegovski pevec narodno-zabavne glasbe Halid Bešlić, ki velja za kralja narodne glasbe. Koncerta se je med drugim udeležila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je bila odlično razpoložena.

»Napolnil je Areno Stožice. Halid Bešlić, živa legenda, dobrodošel v Ljubljani,« je na facebooku zapisala Tanja in objavila njuno skušno fotografijo.

Občinstvo je uživalo v triurnem spektaklu, Halid pa je izvedel številne uspešnice, ki so jih vsi prepevali. Po Areni Stožice so odmevala besedila pesmi, kot so U meni jesen je, Prvi poljubac, Zlatne strune, Čardak in mnoge druge.