Tanja Fajon razkrila, kaj najraje počne zvečer (VIDEO)

Evropska poslanka in predsednica stranke SD Tanja Fajon se je na socialnih omrežjih predstavila potencialnim volivcem in odgovarjala na bolj sproščena in osebna vprašanja. Tako je med drugim spregovorila o tem, ali pogreša novinarstvo. Fajonova je namreč nekdanja novinarka RTV Slovenija, bila je tudi dopisnica iz Bruslja.

Kot je dejala, novinarstva ne pogreša, »ker imam novinarje za vratom praktično vsak dan«. »Pogrešam pa sem in tja pisanje, pa tudi stil življenja. Bila sem med novinarji v novinarskem središču v Bruslju, tam je res 'fajn' življenje. Bistveno manj obremenjeno s skrbmi. Mogoče tudi zato, ker so bila to najlepša leta mojega življenja. Ta del bi pogrešala. Danes je stres, odgovornost, obremenitev. Ker si politik, si negativec, ljudje ti dajo takoj negativen predznak. V novinarstvu nisi imel tega občutka,« je odgovorila.

O sebi je povedala, da je Ljubljančanka, ki je že dopolnila 50 let. »Adrenalinska, živahna, radovedna. Uživa življenje in rada dela,« je povedala, priznala pa tudi, da je zelo trmasta. »Že doma sem rinila z glavo skozi zid, čez življenje pa še bistveno bolj. Če se kakšno stvar odločim, me je težko ustaviti.«

O tem, ali ima kaj časa zase, pa je dejala, da ga z leti želi imeti vedno več. »Saj sem ves dan obremenjena z ljudmi, odgovornostjo in odločitvami. Mogoče tudi zato, ker že imam Abrahama za seboj. Najbolj mi ustreza, da pridem domov k svojemu soprogu, ki je izjemno potrpežljiv. Ob devetih, desetih si narediva kaj za pojesti, prižgeva televizijo, poklepetava, mogoče spijeva kozarec vina. Zvečer mi ne paše imeti toliko družbe.«

Vprašali pa so jo tudi, ali bere horoskop in ali verjame vanj. »Rada ga preberem drugim in se bolj zabavam na njihov račun. Sicer pa ne, sem bolj človek, ki rad stoji na tleh, kot da bi bral, kaj mu bodo povedali drugi. To, kar vidim, zgrabim in to je to. Težko me kaj drugega prepriča. Vse kar delam je bolj ali manj v mojih rokah.«