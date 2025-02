Tamara v hrvaškem šovu že takoj vse pustila odprtih ust: poglejte, kaj je storila (FOTO)

V hrvaškem Sanjskem moškem se za srce Miloša ali Šimeta borijo že štiri Slovenke. Vanji, Maji in Suzani se je ta teden pridružila Tamara Talundžić, ki je nastopila že v zadnjih dveh sezonah Kmetije.

Temperamentna Tamara je takoj po prihodu poskrbela za presenečenje med dekleti in sanjskima moškima. Še isti dan, ko so v vilo prispela nova dekleta, jih je namreč čakala ceremonija vrtnic. Čeprav ta običajno poteka tako, da sanjski moški izbranemu dekletu pokloni vrtnico, ta pa jo z veseljem sprejme in na ta način ostane v šovu, to pri Tamari ni šlo zlahka skozi.

»Tamara, vem, da se nisva nič pogovarjala, a bi vseeno želel dobiti to priložnost. Sprejmeš to vrtnico?« je dejal Miloš. »Mislim, da bom rekla ne,« je odgovorila Tamara in poskrbela, da so dekleta ostala odprtih ust. »Misliš ali veš?« jo je vprašal sanjski moški, ona pa mu je odgovorila, da je v njej sicer vzbudil določene občutke, a da ji ni posvetil nikakršne pozornosti. Miloš ji je dejal, da ni bilo priložnosti za to, a da jo ima zdaj. Tamara je nato vrtnico vendarle sprejela.