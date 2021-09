Talentka v solzah, na ta trenutek je čakala 20 let (VIDEO)

sss

V prvi oddaji Slovenija ima talent smo na odru videli 17 talentov, nekateri so žirijo navdušili, drugio malo manj, kot smo že navajeni v preteklih sezonah. Že takoj na začetku je padel zlati gumb. Zanj sta poskrbela voditeljski parin. Tako ju je namreč navdušila, katere nastop je marsikdo gledal odprtih ust in se spraševal, kako premaga anatomijo. Težka je tudi njena življenska zgodbam, saj je odraščala v rejniški družini in nato sama prek YouTuba začela trenirati svoje telo.Koperčanka pa je na odru doživela presenečenje svojega življenja. Ker je velika oboževalka pevca Sebastiana, se je pred komisijo v stari sestaviinpredstavila z njegovo uspešnico. Žal je trikrat dobila križec. A ustvarjalci odaje oz. žirant Branko so poskrbeli, da je svojega idola prvič v življenju srečala v živo in Sebastian jo je res presenetil kar sredi odra. »Danes so se mi realno uresničile sanje. Sebastiana sem lahko za roko prijela. Pa me je objel, je dejala Bojana po srečanju na katerega je čakala 20 let. »To je bil njen trenutek življenja,« je bil prepričan Branko.Za dobro voljo je po vsej verjetnosti najbolj poskrbel, strasten navijač, ki je svoj navijaški inštrument sestavil sam. Nad njegovo prisotnostjo so bili navdušeni celo naši košarkarji, saj jih je pričakal na letališču, ko so se vrnili iz olimpijskih iger. Žirija malce manj, Marko se namreč ni uvrstil v naslednji krog.