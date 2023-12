Talentirana slovenska košarkarica ima eno sladko razvado

Čedalje uspešnejša slovenska košarkarica Kim Žibert prihaja iz Zasavja. Nesojena rokometašica si je za svoj šport kasneje izbrala košarko, v kateri si želi dosegati velike uspehe, takšno je tudi njeno življenjsko vodilo. Drži se namreč pregovora, ki pravi, da ne moreš zmagati, preden se ne naučiš izgubiti. Njene dosedanje športne rezultate bolj ali manj poznamo vsi, kakšno dekle pa je Kim zasebno?

Rada ima kakav

Čeprav ima dosleden urnik treningov in mora biti stroga tudi pri prehrani, ima naša simpatična športnica tudi sladko razvado. Poleg sadnih sokov ima nadvse rada kakav. Oboje si najraje privošči v trboveljskem lokalu La Vie, ki ga upravlja njena prijateljica Jadranka Ferlin.

»Kim pride pogosto in ni edina iz njihove družine. Pravzaprav sva se spoznali prav prek njenih staršev, tu, v lokalu; redno prihajajo k meni v lokal in v enem od pogovorov smo ugotovili, da se pravzaprav poznajo tudi naši otroci. No, Kim in mojemu sinu Luku ne moremo več reči otroci, ker sta oba že polnoletna, je pa res, da se poznata iz otroških let. Srečevala sta se na rojstnih dnevih, saj je tudi Luka rad igral košarko,« pravi Ferlinova, katere sin občasno pomaga v lokalu, tako da se s Kim tudi danes srečujeta in družita.

»Kim je gimnazijka, Luka pa je že študent. Med druženjem beseda nanese tudi na šolo in študij. Tudi jaz sem včasih trenirala košarko, tako da smo čisto prava debatna košarkaška ekipa,« doda Ferlinova, Kim pa zatrdi: »To je moj najljubši lokal in čez Jadrankino kavo je ni!«