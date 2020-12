Takšno napako si je privoščila voditeljica Pop TV

Naša prva komercialna televizija Pop TV letos praznuje četrt stoletja, o čemer so v oddaji 24ur zvečer klepetali voditeljica Petra Kerčmar in takratni prvi voditelji Drago Balažič, Franci Petek in Špela Pretnar.



Kerčmarjeva se je s kolegi pogovarjala o njihovih voditeljskih začetkih in napakah, pri tem pa sama storila napako, so opazili pozorni gledalci. Prvega voditelja dnevnika na Pop TV Balažiča vprašala, ali se strinja, da so takrat »orali gladino« in v naslednjem vprašanju ponovila še enkrat: »Je to oranje gladine /…/ pomenilo, da smo bili z vsako oddajo boljši?«



Voditeljica, ki je na komercialni televiziji že od samega začetka, kot kaže, res misli, da se orje gladino. V resnici pa se ledino (neobdelano zemljo).



A na vsaki napaki se učimo in pri sicer resni voditeljici Kerčmarjevi je napaka še toliko bolj simpatična.