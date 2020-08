Takšno hišo si je kupila naša vplivnica: sledi ji skoraj pol milijona ljudi (FOTO)

V svetu fitnesa in bodybuildinga jezelo znano ime, širši Sloveniji pa je zagotovo znana tudi kot spletna vplivnica, saj se njeno število sledilcev približuje vrtoglavi številki pol milijona. Njen zaročenecje bil leta 2016 tudi tekmovalec šova Survivor Slovenija, pred kratkim pa sta se z Valerijo vrgla tudi v vode fotografije in urejanje vsebin. To jima je prineslo velike uspehe in prvi sadovi so že vidni, saj je parček letos investrial v prestižno nepremičnino v okolici Ljubljane.Moderna hiša je res prava paša za oči, cene pa priljubljeni parček ne želi izdati. Ključe novega doma sta prevzela maja letos, sedaj pa upata, da jima selitev uspev vsaj do konca leta. Kot sta razkrila, sta nepremičnino kupila v četrti gradbeni fazi, sedaj ju čaka še kar nekaj dela.Za svoje sledilce sta posnela tudi da videa, kjer odgovarjata na vsa vprašnja v zvezi z nakupom nepremičnine.Seveda je vse najbolj zanimala cena, ki pa jo sramežljivo skrivata. »Ne govorim rada o denarju, plači in podobnem in teh podatkov nikoli nisem delila z nikomer, ker je to moja osebna stvar ter tudi ne pričakujem, da drugi meni o podobnih zadevah kaj govorijo. Je osebni podatek, tako da prosim spoštujte mojo odločitev. Torej - na vprašanja o ceni ne odgovarjam,« je bila jasna Valerija.