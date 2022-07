Takšne počitnice so si letos privoščili znane Slovenke in Slovenca

»Z lahkoto se odklopim od vsega, je pa dopust z družino na kampiranju druge vrste delo, predvsem glede kuhanja in ukvarjanja z mlajšim otrokom. Zame bi bilo popolno s knjigo v roki ves dan ob morju v senci in z malico v torbi. Če je vprašanje gore ali morje, vedno izberem morje. Da se spočijem, mi ustreza ista destinacija, že 22 let kampiramo, smo v naravi, to se mi zdi tudi za otroka zelo pomembno,« nam je povedala modna oblikovalka Urša Draž.

Preberite več na Onaplus.si.