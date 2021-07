Takšne pa je nismo vajeni: sanjska Anja jezna kot ris (FOTO)

Anja Širovnik ima za seboj težak dan. FOTO: Instagram

Anja Širovnik, ki je osvojila zadnjo vrtnico Gregorja Čeglaja v šovu Sanjski moški, je že večkrat pokazala, da je umirjene in vesele narave. A včasih še tako pozitivnemu človeku kdo stopi na žulj. To se je Anji na vroče torkovo popoldne zgodilo v celjski bolnišnici. Kaj točno se je zgodilo, svetlolaska ni želela razkriti, je pa poudarila, da je bila njena tokratna izkušnja s tamkajšnjim osebjem katastrofalna.»Bila sem tako jezna. Pa mene težko kaj zares razjezi. Ampak tole me pa je,« je sledilcem na Instagramu zaupala Anja. Podrobnosti ni želela razkriti, saj bi po njenem mnenju s tem veliko ljudem naredila krivico. »Samo to bom rekla, da mi je zdaj jasno, zakaj veliko ljudi pravi, da gre raje v bolnišnico Slovenj Gradec kot v celjsko. To, kar sem jaz danes doživela s strani osebja, je bila katastrofa,« je dejala in poudarila, da s tem ne želi vseh metati v isti koš.