Takšne lepotice se potegujejo za poslanske stolčke (FOTO)

Za 88 poslanskih mest se bo na parlamentarnih volitvah po podatkih Državne volilne komisije potegovalo 1.471 kandidatov, še pet pa se jih poteguje za izvolitev za poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti. Kandidature za tokratne državnozborske volitve je vložilo skupaj 20 strank in list. Osredotočili smo se na kandidatke, ki s svojim videzom nekoliko izstopajo in povečajo srčni utrip predvsem moškemu delu volilnih upravičencev.

1. Eva Irgl (SDS) že vrsto let velja za eno najlepših poslank. Ponovno se podaja v boj za poslanski stolček, tokrat ima kar veliko konkurenco.

2. Ana Černe (Levica) je kandidatka stranke Levica in je zagovornica ženskih vrednot. Zanimivo je, da Černetova kandidira na listi druge stranke kot njen mož Janez Černe.

3. Meira Hot je kandidatka na listi stranke SD. Odločna obalna poslanka je vedno brez dlake na jeziku, vedno pa je tudi brezhibno urejena.

FOTO: Nik Jevsnik

4. Mojca Pašek Šetinc (Gibanje svoboda)

FOTO: Facebook

5. Melissa Pipenbacher SNS

FOTO: Facebook

6. Tjaša Margon SNS

7. Dominika Švarc Pipan SD

Foto: Dejan Javornik

8. Barbara Klajderič SDS

9. Nuša Vengušt (LMŠ) se je rodila 16. avgusta 1989 v Slovenj Gradcu. Po uspešno zaključeni Gimnaziji Slovenj Gradec je šolanje nadaljevala na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, kjer je leta 2014 tudi magistrirala.

FOTO: LMS

10. Helena Krajnc Povežimo Slovenijo

FOTO: Facebook

11. Julija Humar volilni okraj Ivančna Gorica NSi

FOTO: Facebook

12. Žanet Breški 27-letna Mariborčanka je bila kandidatka Masterchefa, zdaj pa kandidira za poslanski stolček na Listi Borisa Popoviča.

Žanet Breški. FOTO: arhiv Pop TV

13. Lucija Tacer (Gibanje svoboda), diplomantka ekonomije in politologije Univerze Vanderbilt, trenutno pa zaključuje študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.