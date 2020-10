Takšne Jasne Kuljaj še niste videli (FOTO)

Celotna ekipa oddaje Pri Črnem Petru

Jasna kot Smode

Prvič bo v slovenskem jeziku zapela Marjetka Vovk.

To soboto je bila na vrsti že četrta letošnja oddaja, ki prinaša tudi nove dogodivščine. Igralecse je v vlogi Francija, ki živi v stanovanju nad gostilno, že dodobra udomačil, a še vedno ni našel kleti, zaradi katere je pravzaprav zamenjal svoje prebivališče. Tokrat pa se je namenil v gore in svoje nove prijatelje bo poskušal prepričati, da je to ena od najboljših oblik rekreacije na svetu. Poseben gost oddaje bo tokrat posavski muzikant, ki je znan po zdravem življenjskem slogu, predvsem promoviranju bosonoge hoje. Zato bo tudi Francija hitro prepričal, da je hoditi lahkih nog naokrog edina zdrava izbira., ki bo goste postregla v tradicionalnem dirndlu, še naprej uvaja Sofijo () v vlogo voditeljice in jo prepričuje, da mora vsaka dobra voditeljica znati tudi koga posnemati. In ker Jasna odlično imitira, je jasno, koga bo predlagala Sofiji.A Sofija ne bo izbirala med uspešnicami znane Slovenke, temveč bo zapela Mrtvo reko koroškega kantavtorja. Pri tem ji bo pomagal novinar Regon (ć), gasilec Sašo pa bo Jasno še naprej presenečal z naročili nenavadnih napitkov, medtem ko bo poštar Peška () prinašal same dobre novice, predvsem pa dobre šale. A vsega dogajanja ne smemo izdati! Lahko pa namignemo, da bodo to soboto glasbeni gostje Modrijani, prvič bo v slovenskem jeziku zapela tudi Maraaya (), peli in igrali pa bodo še Ansambel Biseri ter, ki bo presenetil z izbiro narodno-zabavne pesmi. Skratka, v družbi Črnega Petra se tudi to sezono obetajo zabave, polne smeha in dobre glasbe.