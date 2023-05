Takšna je Tavaresova nova pričeska

Prvomajske praznike je v Apaški dolini z živahno prireditvijo popestrilo tudi Športno društvo Lutverci s KMN Garfield na čelu. Na svojem igrišču, v vasi s približno 365 prebivalci, so najprej organizirali malonogometni turnir selekcij U-11, za najmlajše pa so pripravili tudi pestro dogajanje ob igrišču z napihljivimi igrali. Nadobudne nogometaše so obiskale nogometne zvezde, in sicer Brazilec Marcos Tavares ter domačina Dare Vršič in Matic Maruško. Ugledni slovenski frizerski mojster Angelo Potočnik Kurnik, ki ima korenine v Lutvercih, je poskrbel za brezplačne pričeske malih nogometašev in tudi za Tavaresov videz. Turnir so osvojili mladi igralci NK Slatina Sparta, drugi so bili domači fantje iz Lutvercev, na tretje mesto pa so se uvrstili nogometaši Jurovskega Dola. Najboljši strelec je bil Emanuel Vodovnik iz NK Slatina Sparta, najboljši vratar Nik Budja, prav tako iz NK Slatina Sparta, najboljši igralec turnirja pa Maj Režonja iz domače ekipe KMN Garfield. Pokale in medalje so podelili župan občine Apače dr. Andrej Steyer, nogometaš Mure Matic Maruško in častni predsednik ŠD Lutverci Branko Bogataj st.

Na podeželju se radi družijo in uživajo. FOTOGRAFIJE: Arhiv ŠD Lutverci

Sledila je še ekshibicijska tekma med debelimi in suhimi, v vsaki ekipi je bilo 11 nogometašev. Udeleženci so pred tekmo stopili na tehtnico in ekipa suhih je tehtala slabih 800 kilogramov, ekipa debelih pa slabih 1300. Tekma, na kateri je delil pravico nekdanji nogometni sodnik, domačin in upokojeni policist Nikola Petrovič, se je končala z zmago debelih 7:5. »Z obiskom so nas počastili župan občine Apače dr. Andrej Steyer, apaški župnik Janez Ferencek, občinski svetnik Robi Kučan in še mnogi drugi. Posebno smo veseli, da smo privabili več sto gledalcev, zanesljivo več, kot ima naša vas prebivalcev. Iskreno se zahvaljujemo vsem ekipam, obiskovalcem, sponzorjem in članom, ki so neutrudno delali ta dan in vse dni prej v pripravah na dogodek. V ŠD Lutverci imamo zdaj dober mesec počitka, 17. junija pa pripravljamo dnevno-nočni memorialni Bakijev turnir, v spomin na Branka Bogataja ml.,« nam je povedal Viktor Sterniša, vodja KMN Garfield.