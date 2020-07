To je notranjost luksuzne jahte, na kateri je Špela Grošelj (FOTO)

Kopalnica jahte. FOTO: boataround.com

Na palubi. FOTO: Boataround.com

Spalnica. FOTO: boataround.com

Dnevni prostor. FOTO: boataround.com

FOTO: Boataround.com

V minulih dneh smo pisali o družbi, ki z razkošno jahto dopustuje v Dalamciji . Na njej pljuje pevka, soustanovitelj borze s kriptovalutami Bitstamp in osmi najbogatejši Slovenec, direktor družbe Alpinia, ki upravlja bohinjske hotele, ki jih je odkupil Merlak, njegova partnerica, Špelina prijateljica, fotograf in oblikovalecter njegova njegova soprogaDružba najmanj sedmih ljudi si je za oddih po Jadranu iz Zadra najela luksuzno motorno jahto Sunseeker Predator 108 Quantum (letnik 2008), za katero so za tedenski najem sodeč po uradnem ceniku plačali od 57.500 evrov do cca 65.000 evrov, odvisno, preko katere spletne strani so jahto najeli.Jahta je dolga 33 metrov, na njej pa lahko poleg štiričlanskega osebja biva 9 oseb. V skupaj štirih dvoposteljnih kabinah je osem ležišč in eno dodatno ležišče. Skupaj je 5 stranišč in tuš.Pluje s povprečno hitrostjo 37 km/uro (20 vozlov), doseže pa tudi do 61km/h (30 vozlov).V ceni najema je vključen tudi kapetan, ponekod tudi stevard, kuhar in sobarice/natakar.Jahta Sunseeker Predator 108 Quantum je popolnoma opremljena in ima dodatno opremo za šport in zabavo, saj je na ladji tudi vodni skuter Kawasaki, vodne smuči, sup, podvodni skuter ...