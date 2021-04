Takšna je bila pred leti Mariborčanka, ki se bori za sanjskega moškega (FOTO)

Carmen Osovnikar. FOTO: Pop TV

V boj za ljubezen se je podala tudi 39-letna Mariborčanka. Vitka in postavna Carmen je razkrila, da je že bila poročena in da še verjame v ljubezen. Ko je opisovala svojega sanjskega moškega, je zvenelo, kot da opisuje. Njene objave na družabnih omrežjih razkrivajo, da je vedno urejena do potankosti in da ničesar ne prepušča naključju.Ker je Carmen pritegnila veliko pozornosti javnosti, smo izbrskali nekaj podrobnosti o njej in odkrili, da se je v zadnjih letih vizualno precej spremenila. Kako zelo, se pa prepričajte kar sami.