Takšna bo krona za miss Slovenije (FOTO)

Še malo, pa jo bomo dobili, letošnjo miss Slovenije. Šestnajst finalistk se poteguje za laskavi naziv in krono, ki jo je za najlepšo oblikovala Tinkara Smolar Kraner, prva spremljevalka miss Slovenije 2019, doktorska študentka znanosti in inženirstva materialov.

Dodala ji je zelene kristale. FOTOGRAFIJE: arhiv projekta Miss Slovenije

V duhu varovanja okolja in zmanjšanja potrošnje naravnih virov je Tinkara za osnovni material izbrala aluminij, izdelan iz 75 odstotkov zavrženih in v proces ponovno vrnjenih različnih aluminijevih zlitin. Material je bil po ustrezni obdelavi lasersko razrezan in krivljen v ovalno obliko.

Tinkara, ki je krono oblikovala že za aktualno misico Majo Čolić, je proučevanju materialov in njihovi obdelavi namenila veliko časa že med študijem, oblikovanje krone pa je bila dodatna priložnost za implementacijo teorije v prakso. Krona je rumeno-zlata, barva predstavlja prestiž in tudi uspeh, dodala je zelene kristale, ki simbolizirajo naravo, optimizem in harmonijo. Ta barvna kombinacija odlično opisuje letošnje prizorišče finalnega izbora Braslovče: barve sonca in hmelja.

»Projekt se mi zdi odlična iztočnica, da ob svojem delu predstavim poklic, ki sicer ni značilen za ženske, a imamo v njem vsekakor pomembno vlogo. Na prvi pogled poklic metalurga ni povezan z modno industrijo in lepoto, a so kovinski izdelki še kako vpleteni v naše vsakdanje življenje. Kovinski gumbi, nakit, posodice za kozmetiko in ličila, še tako majhne podrobnosti potrebujejo v svojem segmentu izdelave nekoga, ki se spozna na metalurgijo. Gre za obširno vedo, ki se deli na veliko področij in zahteva znanje pridelave, predelave in preoblikovanja kovin,« je povedala Tinkara in sklenila: »Navdušena sem, da lahko vse, kar sem se doslej naučila, implementiram v nekaj, kar podira stereotipe – to je projekt Miss Slovenije.«