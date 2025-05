Takšen projekt sta najavila brata Šalehar (VIDEO)

Miha Šalehar, znan po svoji radijski in televizijski karieri, se je v zadnjem času preizkusil tudi kot gledališki igralec in avtor. Poleg tega se je podal v novo gledališko avanturo s svojim bratom Matevžem. Skupaj pripravljata predstavo z naslovom »Brata«, ki temelji na njuni skupni zgodbi in dinamiki njunega odnosa. Miha in Matevž nista sodelovala več kot 25 let, zato je bila pobuda za skupno predstavo za oba velik korak.

Slovenci imamo z alkoholom pravzaprav obliko samoterapije, pravi Miha Šalehar v najnovejši epizodi Sovoznika. FOTO: Luka Maček

Njuna predstava temelji na premisi, da ljudje pogosto mislijo, da ju poznajo, a v resnici poznajo le medijsko podobo, ki je pogosto napačna ali popačena. Kljub izzivom in napetostim, ki jih prinaša sodelovanje z bratom, se Miha veseli nove gledališke izkušnje in upa, da bo predstava uspešna. »Moj brat je oseba s katero se lahko najhitreje skregam in pobotam,« je povedal v podkastu Sovoznik, ki ga šofira Gregor Knafelc. V pogovoru je Miha razpravljal o slovenski alkoholni kulturi, ki jo vidi kot del folklore, kolektivne travme in samoterapije. Opozoril je na normo pitja alkohola v Sloveniji in kako je alkohol vpleten v družbene navade in sprejemljivost.