Takole sta uživali predsednica Pirc Musar in ministrica Fajon (FOTO)

Predsednica države Nataša Pirc Musar je znana kot neustrašna ženska, v nasprotnem primeru se najverjetneje niti ne bi odločila, da prevzame tako odgovorno in zahtevno nalogo. Neustrašnost pa dokazuje tudi s svojim konjičkom, ki ji prinaša veliko veselja – je namreč navdušena motoristka, ki na svojo mrcino na dveh kolesih sede, ko jo to le dopušča čas.

Manj pa jih je vedelo, da se nad motorji navdušuje tudi naša ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Te dni sta se prijateljici, ki ju združuje veliko več kot politika, tako le uspeli uskladiti in ujeti trenutek za druženje. »Popoldanski odklop. Končno sva se ujeli in jo z motorjema potegnili do Strmola na sladoled. Užitek. Odklop. Punce na motorju smo zakon,« je zapisala navdušena predsednica ter na družabnem omrežju objavila nekaj utrinkov prijetnega druženja na sproščen poletni dan.

Nekaj fotografij je objavila tudi ministrica Fajon in pripisala: »Lepo turo sva naredili. Dobro me je vlekla naprej.«