Takole si je Salome privoščila Špelo Grošelj (VIDEO)

Salome je tik pred novim letom spakirala kovčke in s prijateljem Tomažem Miheličem pobegnila na Kanarske otoke. Tam sta preživela praznike in poskrbela za zabavo. Salome in Marlene iz zasedbe Sestre sta se odločila, da počitnice podaljšata, vse skupaj pa sta začela beležiti tudi za svoje sledilce. Zbirata tudi sredstva za svoje snemalne podvige na Kanarskih otokih, kjer je trenutno vroče, zato se lahko snemata kar v kopalkah.



Tako sta recimo posnela parodijo na pesem Špele Grošelj in Domna Kumra, ki sta jo ta dva izdala decembra. Salome se je v vlogo dobro vživela in oglasila se je celo Špela, ki se je do solz nasmejala njunim podvigom.



