Takole je Švarc Pipanova odgovorila Janši in Hojsu (FOTO)

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je predlagala zakon, s katerimi bi odpravili kazni za kršitve neustavnih covidnih glob. Zakon predvideva ustavitev vseh tekočih prekrškovnih postopkov pa tudi avtomatični izbris podatkov iz evidenc.

Med obravnavo v državnem zboru so poslanci koaliciji poudarjali, da gre za popravo krivic, medtem ko so v SDS in NSi, ki sta bili takrat del vlade, dejali, da je zakon neprimeren.

Ob izjavo ministrice sta se spotaknila tako nekdanji notranji minister Aleš Hojs kot tudi Janez Janša, ki je v času epidemije vodil vlado. Tokrat pa s poslanci ni sedel v dvorani, ampak je

Tako jima je prek družbenega omrežja odgovorila Pipanova:

»Hvala @JJansaSDS @aleshojs & dobri ljudje Twitterja. Na vašo pobudo sem šla na učno pot in se poučila o kar dveh mejnih točkah MO Ljubljana, pa še krasno novo 30k kolesarsko turo sem odkrila. Hvala, ker skrbite za mojo psihofizično kondicijo!«