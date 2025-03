Takole je Severina v Kranju presenetila obiskovalko koncerta, ganilo vas bo (VIDEO)

Sinoči je Kranj postalo središče glasbene magije, ko je hrvaška pevka Severina nastopila v polni dvorani Zlato polje . A to ni bil samo še en običajen koncert, temveč trenutek, ko je Severina izpolnila posebno obljubo, ki jo je dala svoji zvesti oboževalki Tiji.

Tija je že dolgo hrepenela po tem, da bi srečala svojo glasbeno idolko. Severini je na koncertu podarila dve skupni fotografiji in pisemce, v katerem je v hrvaščini napisala: » Sem Tija. V Zagrebu in Ljubljani si mi obljubila, da bova skupaj zapeli pesem Prijateljici. Bova?«

Izpolnila je željo. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Severina se je obljube držala in Tiji sinoči izpolnila željo.

Kljub temu da je Tija verjetno prvič nastopala pred tako velikim občinstvom, je pesem Prijateljici suvereno zapela, Severina pa je bila ob tem ganjena.

Oglejte si posnetek (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Severina je nastop mlade pevke objavila na instagramu, ob tem pa zapisala:

»Besedilo za to pesem sem začela pisati že v srednji šoli za svoje prijateljice, brezbrižne in igrive, refren pa sem končala v hotelski sobi leta 1991, ko so mi javili, da je Marica umrla v prometni nesreči. Takrat me je klicala Anđela in rekla: 'Moraš ji posvetiti pesem'. Glasbo sem napisala pozneje, pesem pa izdala v albumu Djevojka sa sela. Morala bi jo imenovati 'Hej, Marcie, moja prijateljica', vendar nisem želela drgniti v rane njenih staršev, a tudi vseh, ki smo jo imeli radi.

Bila je najlepša v razredu, igrala je na violončelo. Odletela je nato proti jugu. Njene sanje so ostale neizpolnjene, mi smo ostali brez nje, a živi v nas skozi pesem. In vem, da jo vedno sliši, zdaj tudi skozi glas mladih deklet. Hvala Tija, bila si neverjetna,« je zapisala Severina, ki vselej zna poskrbeti za svoje zveste oboževalce.