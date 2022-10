Takole je Raay presenetil Marjetko za obletnico: Rekel je, naj zaprem oči, potem pa ...

Če Marjetko in Raaya vprašate, kaj je ljubezen, bosta danes odgovorila popolnoma drugače kot bi pri 18 letih, ko sta postala par. »Takrat sva imela zmenke na kavču ob dobrem filmu s kokicami v roki,« se spominja Raay. Njun odnos je z leti rastel, se poglobil in kljub kakšnemu nestrinjanju tudi okrepil. »Danes sicer še vedno pade kak filmski večer, a bistvo ljubezni je čisto nekaj drugega. Je sprejemanje, spoštovanje in odgovornost. Je to, da te partner sprejme in podpira v celoti, z vsemi slabimi dnevi, ki pridejo, z vsemi slabimi lastnostmi, ki jih izzove določena situacija,« pravi Marjetka.

FOTO: Osebni arhiv

Prav zato sta napisala pesem Le ob tebi, ki govori točno o tem. Da ljubezen niso samo popolni trenutki, da je prava takšna, ki zmore prenesti tudi težo neprijetnih dogodkov in iz njih zrasti v še trdnejšo zvezo med dvema, ki sta si obljubila, da bosta drug ob drugem v dobrem in v slabem. »Velikokrat res rečemo v dobrem in slabem, naredimo pa tega ne. Ko nam je dobro, je vse super. Ko je malo slabo, pa se veliko parov ne zna pogovoriti in razumeti. Na življenjski poti vsakega posameznika pridejo ovire, ki te bolijo, slike, na katere nisi ponosen, a to je del tebe in ravno o tem govori ta pesem.«

Po 19 letih si tudi obletnico predstavljata drugače kot kopijo zmenka z instagrama. »Na 15. decembra imava letos koncert v Cerkljah na Gorenjskem. In kako sem izvedela za to? Raay je izjemno pozoren in me rad preseneča. Non stop. Živi za to. Vsako leto najde nekaj drugačnega za praznovanje 15. decembra. A da bo to koncert, si nisem niti slučajno mislila, ker je 15. decembra četrtek. Pa mi nekega dne reče: »Uredil sem, kam greva na obletnico.« To je povedal, rekel, naj zaprem oči in na računalniku pokazal grafiko oz. promocijski plakat za najin koncert. Očitno bova letos imela družbo. Je že tako, da je po 19 letih treba začiniti stvari v zakonu. Če takole, potem je to najboljša začimba.«