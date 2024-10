Takole je mala Gabriela Dončić navijala za očka, ki je blestel na igrišču (FOTO)

V ligi NBA se je začela nova sezona in na parket je že stopil tudi naš najboljši košarkar Luka Dončić. Njegovi Dallas Mavericks so na prvi tekmi premagali ekipo San Antonia, k čemur je veliko prispeval prav Luka Dončić, in sicer kar 28 točk, deset skokov in osem podaj.

Ker so Mavericksi igrali v domačem Dallasu, si je nastop svojega dragega ogledala tudi njegova Anamarija Goltes, ki je s seboj na tribune prinesla njun največji zaklad. Mala Gabriela, ki bo kmalu upihnila prvo svečko, je za očeta seveda navijala v majici, ki jo je krasila številka 77, ponosna mama pa je fotografijo delila tudi s skoraj 220.000 sledilci na družabnem omrežju.