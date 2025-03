Tako novopečeni voditelj Vunjak odgovarja na kritike Potrebuješeve oddaje (VIDEO)

V novem ŠOKkastu sta bila gosta simpatična voditelja Dejan Vunjak in Lucija Vrankar, ki sta novopečena gostitelja zabavne glasbene oddaje Japajade šov.

Oba voditelja sta priznala, da sta se soočila z velikim strahospoštovanjem in odgovornostjo, ko sta prevzela vodenje oddaje, ki ima visoke standarde. Poudarila sta, kako pomembno je imeti podporo izkušene ekipe, ki jima pomaga pri scenarijih in produkciji. Dejan in Lucija sta spregovorila tudi o pomembnosti konstruktivnih kritik. Dejan je delil izkušnje iz otroštva, ko je bil deležen različnih mnenj zaradi očetove popularnosti, in poudaril, kako pomembno je sprejemanje kritik za osebno rast in izboljšanje. »Jaz sem navajen in tudi podpiram to in sprejemam, da ljudje imamo različne okuse. Ljudje imamo različna pričakovanja, ljudje imamo različne želje in tako je v bistvu tudi tukaj,« je dodal.

»Nekateri imajo neko vizijo mogoče ali pa neka pričakovanja drugačna. Mi imamo taka, mi stojimo za tem, kar delamo, vemo, kaj bi radi sporočili. Vemo, da bi radi imeli zabavno glasbo, narodno-zabavno glasbo, slovensko glasbo, da bi radi spodbujali, kaj se v Sloveniji dogaja, zakaj so naši kmetje odlični, zakaj je to življenje lepo, da tudi mogoče kaj sporočimo o Sloveniji,« je še povedal.

Spregovorila sta tudi o svojih prihodnjih željah in ciljih. Dejan je izrazil željo po nadaljevanju vodenja oddaj in morda celo igralskih vlog, medtem ko je Lucija poudarila, kako uživa v trenutnih projektih in se veseli novih izzivov. Oba sta izrazila pripravljenost sprejeti nove priložnosti in izzive, ki jih bo prineslo življenje.