Tako vroča je bila Peterkova bivša (FOTO)

, nekoč Peterka, je ena od tistih žensk, na kateri ni opaziti, da se starajo in se spreminjajo. To so opazili tudi njeni prijatelji na instagramu, ko je delila svoje aktualne fotografije in starejšo fotografijo z naslovnice Elanovega kataloga, na kateri se zasanjano predaja sončnim žarkom.Renata je že pri 21 letih modne piste in blišč, ki se je dogajal okoli njenega bivšega soproga in enega najboljših skakalcev na svetu, zamenjala za materinstvo.Njuni trije otroci, ki so vsi že najstniki, najstarejši Maj pa je star že 20 let, so za Renato kot kaže najboljše zdravilo proti staranju. Tako bi ob družinski fotografiji marsikdo lahko rekel, da je videti vsaj deset let mlajša, ob njenih hčerah pa bi jo zlahka zamenjali za njuno sestro.