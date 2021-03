Tako velika je že hči Zmaga Jelinčiča (FOTO)

Pred leti je slovensko javnost presenetila novica, da ima, tedaj osemletna hči politika, samostojne razstave, risala pa je tudi akte. Aleksandra Tisa, prvorojenka v zakonu Jelinčiča in njegove sedaj že nekdanje žene, je danes že najstnica, njena ustvarjalna pot pa vedno bolj cveti.Ponosni očka se je pohvalil, da danes 17-letni Aleksandra Tisa razstavlja svoja dela v Ruski hiši, odprtja pa se je udeležil tudi predsednik države, ki je prireditev tudi plačal. »Predsednik se je spomnil slike Aleksandre Tise Snežna kraljica, ki mu jo je takrat še kot devetletna deklica podarila leta 2014 in so jo kasneje umetnostni zgodovinarji zelo dobro ocenili,« je zapisal Jelinčič in objavil fotografije z odprtja razstave, s katerih je razvidno, kako velika je že njegova hči in kako zelo je podobna svoji materi. Med fotografijami, ki jih je objavil Jelinčič, je tudi fotografija Aleksandre Tise kot devetletnice ob Pahorju.Aleksandra Tisa ima še mlajšo sestroin starejšega polbrata, čigar mati je že pokojna slovenska pesnica, pisateljica in igralka