Tako veličasten je bil zaključek na ljubljanskem opernem odru (FOTO)

Kot zadnja premiera letošnje sezone se je na ljubljanskem opernem odru odvila mojstrovina, eno najboljših opernih del ruske glasbene literature, Evgenij Onjegin skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega. Zazvenela je pod taktirko izvrstnega kazahstanskega dirigenta Alana Buribajeva, mojstrsko pa jo je na oder postavil dolgoletni sodelavec ljubljanske Opere, režiser Vinko Möderndorfer, ki so mu usodni in do skrajnosti potencirani medčloveški odnosi – zasenčeni in osvetljeni z vzponi in padci v vseh svojih barvah in odtenkih – vedno velik izziv. Čudovite kostume je oblikoval Alan Hranitelj, scenografijo je ustvaril Branko Hojnik.

Baletna solista Lukas Zuschlag in Ana Klašnja v družbi ponosnega umetniškega direktorja ljubljanskega baleta Renata Zanella FOTOGRAFIJI: MEDIASPEED.net