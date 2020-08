Resničnostni šov Ljubezen po domače je rodila lepo ljubezensko zgodbo., ki je sicer sprva skušala osvojiti srce njegovega brata, je našla srečo vobjemu. Kmalu potem, ko se je vzplamenela ljubezen med njima, se jima je rodila hčerka, pred kratkim pa sta postala še starša dekliciJaka in Ana sta se po tem ko sta našla tisto kar sta iskala, posvetila družinskemu življenju, a pred dnevi sta Ana in Jaka , ki bo eden izmed komentatorjev v novi oddaji Ljubezen po domače na kavču, objavil novo fotografijo, na kateri oba z Ano žarita od sreče. Glede na to, da imajo doma dojenčico in malčico, med katerima je 11 mesecev razlike, se držita kar dobro, kajne?