Tako so voditelja nacionalke motili pri delu, ko ga je snemala kamera (VIDEO)

Vse od torka dalje je Upravna enota Ljubljana prepovedala shode zanikovalcev obstoja novega koronavirusa, ki so v petek vdrli v prostore Radiotelevizije Slovenije (RTVS), pred to stavbo. V nedeljo se je z njimi soočil tudi novinarz verskega uredništva Televizije Slovenije in posnetek, kako so ga protestniki motili, objavil na svojem twitterju.»Takole je anticepilski malikovalec teorij zarot motil delo verskega uredništva Televizije Slovenija. No, ker je Gospodov dan, si bom sposodil Jezusove besede: 'Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo'.« je zapisal (nelektorirano) v nedeljo, ko je želel posneti oddajo, pa so ga protestniki večkrat zmotili s komentarji in sprehajanjem pred kamero. Neki protestnik je dejal, da je epidemija prevara in da je zločin, kar dela novinar.Protestniki se po vdoru v RTV ne smejo več zbirati. Kot je razbrati s portala e-uprava, je imela skupina prijavljene shode pred RTVS v Ljubljani vsak dan do konca letošnjega leta. Prijavljeni so pod geslom Miroljubno zborovanje za osvoboditev, očiščenje, preporod RTV SLO in Slovenije, gre pa za gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS) pod vodstvom, ki je pred stavbo RTVS redno protestiralo od spomladi.