Tako so se skozi leta spreminjale naše najbolj prepoznavne političarke (FOTO)

Že več let jih spremljamo v državnem zboru in na malih zaslonih, zato sploh ne opazimo, kako zelo so se te najbolj znane slovenske političarke spremenile v zadnjih letih. Ko smo pogledali nazaj in si ogledali nekaj njihovih fotografij, ki so nastale na začetku njihovih političnih karier ali pred mnogimi leti, smo ugotovili, da so nekatere danes zelo drugačne.

Violeta Tomić

Violeta Tomić. FOTO: montaža S. N.

Tanja Fajon

Tanja Fajon. FOTO: montaža S. N.

Maša Kociper

Maša Kociper. FOTO: montaža S. N.

Jerca Korče

Jerca Korče. FOTO: montaža S. N.

Aleksandra Pivec

Aleksandra Pivec. FOTO: Leon Vidic, Delo

Dominika Švarc Pipan

Dominika Švarc Pipan. FOTO: Blaž Samec

Kako so se skozi leta spreminjale Janja Sluga, Eva Irgl, Alenka Bratušek in Anja Bah Žibert, si oglejte v zgornji fotogaleriji.