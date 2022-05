Tako se je pred leti razgalila voditeljica RTV, ki bo vodila Panoramo (FOTO)

Nova oddaja Panorama, ki jo bodo na nacionalki predvajali v ponedeljek dviga veliko prahu. Nekaterim uveljavljenim ertevejevcem pa gredo v nos predvsem nove sodelavke, ki so jih za uresničitev tega projekta povabili k sodelovanju. O tem, kaj vse mora prenašati in česa vse je bila deležna v minulih dneh in tednih, je v v torek izlila na družabnih omrežjih Andreja Gregorič, njeni kolegici Lizi Praprotnik pa so na seji programskega sveta očitali goloto.

Zakaj? Lepa vremenarka se je namreč pred leti slekla za znano slovensko revijo za moške in pokazala svoje zapeljive čare. Pred kamero Aleša Bravničarja je bila davnega leta 2014 predstavljena kot kraljica puščave.

Za RTV pa je lepa Liza pred dnevi dejala. »Veselim se nove vloge. Predvsem zato, ker sem rada z vsem na tekočem in mi veliko pomeni poglobljen vpogled v zgodbe. Priložnost, da to počnem profesionalno, resnično cenim. Morda bom kot voditeljica res ena vidnejših obrazov oddaje, bi pa rada poudarila, da je ustvarjanje televizijskega programa predvsem timsko delo. Ne smemo pozabiti, da za oddajo stoji cela ekipa – od urednikov, novinarjev, ljudi v režiji, montaž …Prepričana sem, da bomo z oddajo Panorama nagovorili zelo širok krog gledalcev in da bo vsak v njej našel nekaj zase.«