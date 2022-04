Tako se je od poslanskega stolčka poslovil Matjaž Nemec (FOTO)

Izidi nedeljskih volitev kažejo, da poslanski stolček zapušča tudi Matjaž Nemec, ki je v parlamentu dva mandata predstavljal barve Socialnih demokratov. Na Facebooku se je volivcem zahvalil za glasove. »V veliko veselje mi je, da sem zaradi vaših glasov lahko realiziral to poslanstvo osem let in prepričan sem, da ste moja prizadevanja in tudi dosežke opazili,« je zapisal in pripel fotografijo, na kateri je s svojim štirinožnim prijateljem.

Matjaž Nemec je bil sicer drugi po vrsti na listi SD na volitvah v evropski parlament, kar bi lahko pomenilo, da bo v Bruslju zamenjal Tanjo Fajon, v kolikor se bo ta odločila, da politično pot nadaljuje v državni politiki. Fajonova je bila namreč na letošnjih volitvah izvoljena v državni zbor.

Trček bo »iskal šiht«

Za vse glasove pa se je na Facebooku zahvalil tudi Franc Trček, ki je pred časom iz Levice prestopil v SD. A tudi njemu se tokrat sreča ni nasmehnila, saj ni dobil dovolj podpore volivcev za mesto v državnem zboru. Kot je napovedal, bo njegov Facebook profil ostal le za spomin, po skoraj osmih letih pa da bo na vrsti najprej družina. Kot še pravi, se bo nato podal v iskanje dela. »Potem pa iskanje šihta, čemu bi bil drugačen kot drugi. In še naprej bom plačeval zasebne zadeve iz lastnega žepa ter takisto razmišljal z lastno glavo, saj druge nimam.«