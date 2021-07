Tako se iz Sanjskega moškega dela norca znani glasbenik (VIDEO)

Šov Sanjski moški se je z velikim finalom končal, zadnjo vrtnico jenamenil, a ljubezni ni bilo in ostala sta le prijatelja.Da pa ne bi prehitro pozabili na vse pripetije in zaplete v šovu, je poskrbel reperz napevom »Sanjski moški«.Parodija, ki doživeto opisuje napeto spremljanje šova oziroma ko pravi Tomi: »Prvi resničnostni show, katerega sem s prijatelji pogledal v celoti. Pogledal pa sem tudi vse ponovitve, in sicer s svojo babico, ki se je za ogled showa pred TV ekranom namensko uredila in lepo oblekla, kajti mislila je, da sanjski moški opazuje tudi njo,«.»Video ni norčevanje iz deklet, Gregorja ali samega showa, temveč je namenjen samo in zgolj za zabavo gledalcem,« pa je poudaril glasbenik.